«Ничего себе! Одно лицо!»: Богатырев показал подросшего сына от Арнтгольц в день его рождения

Звезда «Кухни» Марк Богатырев стал отцом в феврале прошлого года. Жена актера Татьяна Арнтгольц подарила ему сына Данилу. Знаменитость до сих пор не может поверить в свое счастье.

В личном блоге он как-то признался, что был лишен в детстве отцовской заботы. И поэтому общение с сыном для него особенно ценно.

«Когда я был маленький, чуть старше, чем Данилка, я пообещал, что когда вырасту и у меня будут дети, я постараюсь стать хорошим отцом… Я бесконечно счастлив, что стал папой… Спасибо Тане, Богу, вселенной за этот опыт и за то, что мои искренние мечты и желания сбываются», — написал Богатырев в Сети.

Сейчас Данилке исполнился годик, и его счастливый отец показал публике, как изменился и подрос малыш. Многие были поражены, насколько они похожи.

«Ничего себе! Одно лицо! Классно как, ваша маленькая копия», «На папу похож!», «Красивый ребенок! Весь в папу!», «Папулин мальчик, лапа какая, прелесть», — прокомментировали фолловеры.

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