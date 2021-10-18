Черноглазый, как папа. Светловолосый, как мама: Богатырев показал подросшего сына от Арнтгольц

Артист Марк Богатырев стал отцом в феврале этого года. Его жена Татьяна Арнтгольц подарила ему сына Данилу. Знаменитость до сих пор не может поверить в свое счастье.

В личном блоге он рассказал трогательную историю о том, как был лишен в детстве отцовской заботы. И поэтому общение с сыном для него особенно ценно.

«У меня никогда не было папы-отца! Когда я был маленький, чуть старше, чем Данилка, я пообещал, что когда вырасту и у меня будут дети, я постараюсь стать хорошим отцом… Я бесконечно счастлив, что стал папой… Спасибо Тане, Богу, вселенной за этот опыт и за то, что мои искренние мечты и желания сбываются. Р.S. Буду стараться стать хорошим отцом», — написал звезда «Кухни» в своем аккаунте Instagram.

Свое послание поклонникам и друзьям он украсил редким фото с ребенком, на котором стало очевидно, что цвет глаз малыш унаследовал от папы, а оттенок волос — от мамы.

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