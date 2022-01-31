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Полетели отдыхать: Татьяна Арнтгольц подловила мужа Марка Богатырева с годовалым сыном на руках

Актриса Татьяна Арнтгольц поделилась редким фото супруга с крохой Данилом.

Полетели отдыхать: Татьяна Арнтгольц подловила мужа Марка Богатырева с годовалым сыном на руках
Татьяна Арнтгольц. Фото: instagram.com/tarntgoltsofficial/

Звезды сериалов, супружеская пара Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев, судя по всему, позволили сделать себе паузу в работе.

Семейство в полном составе, с годовалым сынишкой Данилой и дочкой Арнтгольц от брака с Жидковым Машей отправилось на отдых.

В сторис микроблога Татьяна Арнтгольц поделилась снимком, который сделала на борту самолета.

В кадре ее муж Марк Богатырев держит на коленях сына Данилу. Малыш с любопытством смотрит в иллюминатор.

Марк Богатырев с сыном Данилой
Марк Богатырев с сыном Данилой. Фото: instagram.com/tarntgoltsofficial/

На фото виден затылочек Данилы, покрытый светлыми волосиками.

Напомним, звезда сериала «Кухня» Марк Богатырев стал вторым мужем актрисы и телеведущей Татьяны Арнтгольц. В феврале 2021 года в их семье родился сын Данила. Мальчик стал вторым ребенком для мамы, и первенцем — для папы.

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