«Мы будем ждать, когда ты подрастешь и придешь к нам»: сестра Фриске поздравила сына Шепелева

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья в Instagram поздравила ее сына Платона Шепелева с восьмым днем рождения. Она поделилась кадрами, на которых еще совсем маленький мальчик танцует у них дома. В тот момент, судя по всему, Жанна Фриске еще была жива. Она ушла из жизни, когда наследнику шел третий год.

Как отметила Наталья, Платон — любимый мальчик их семьи. Она пожелала ему достигать высот во всех начинаниях. Она знает, что мальчик растет талантливым ребенком. Этим он похож на свою маму. Наталья вспомнила, что Жанна любила, когда сын устраивал для матери мини-концерты с барабанами и танцевал.

«Желаю тебе, чтобы тебя окружали только верные друзья. А мы будем ждать, когда ты подрастешь, ты все поймешь, и придешь к нам. Знай, мы тебя любим и всегда помним о тебе. С твоим праздником, наш маленький принц». Наталья Фриске

Напомним, что отец мальчика Дмитрий Шепелев уже несколько лет не дает родным Жанны Фриске, ее родителям и сестре, видеться с Платоном. Телеведущий вскоре после смерти гражданской жены сильно поругался с родными исполнительницы.

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