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«Обожаю это видео»: Наталья Фриске показала, как проводила время с маленьким племянником

Когда-то сестра Жанны Фриске могла спокойно общаться с наследником певицы.

«Обожаю это видео»: Наталья Фриске показала, как проводила время с маленьким племянником
Наталья Фриске. Фото: Globallookpress.com

На фанатской страничке сына покойной певицы Жанны Фриске Платона Шепелева появилось забавное видео, на кадрах которого сестра исполнительницы Наталья играет с маленьким племянником. В те годы она могла без проблем видеться с мальчиком.

На кадрах Платон Шепелев изображает разных животных, которых просит его тетя. «А покажи уточку. А ежика. А поцелуй. Он так старается. Покажи Тигра. А собаку. А киску. А уточку. А ежика. Молодец, класс», — заметила Наталья Фриске.

«Обожаю это видео», — заявила в подписи сестра Жанны Фриске.

Напомним, что в последние годы Наталья Фриске, как и ее родители лишена возможности видеться с Платоном. Отец мальчика телеведущий Дмитрий Шепелев больше не поддерживает связь с родственниками гражданской жены. При этом Наталья Фриске не раз отмечала, что однажды им с Платоном удастся-таки пообщаться. Наталья ждет, когда Платон вырастет и станет сам принимать решения.

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