«С твоим днем, мой ангел»: сестра Жанны Фриске показала, как певица выглядела в 1987 году

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья в Instagram разместила архивные кадры со своей любимой родственницей. На них можно увидеть, как будущая звезда качает на качели младшую сестренку. Действие происходит в далеком 1987 году еще во времена СССР.

«С твоим днем, мой ангел», — подписала запись Наталья Фриске, напомнив, что 8 июля ее сестренке, которая, к сожалению, ушла из жизни исполнилось бы 47 лет.

«Вечная память нашей девочке. Я очень скучаю по ней», «У меня сердце кровью обливается, когда я смотрю такие ролики», «Какая же Жанночка все-таки красивая. Вечная память нашей девочке», «Жанна, как жаль, что тебея нет с нами», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Жанна Фриске на протяжении двух лет боролась с тяжелым заболеванием. К сожалению, болезнь оказалась сильнее. Она ушла из жизни в июне 2015 года. Яркую исполнительницу до сих пор добрым словом вспоминают ее многочисленные фанаты.

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