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Как одна деталь на платье может создать эффект стройности, показала Хромченко

Наряды с рукавами-окороками продолжают покорять подиумы и не стоит от них отказываться.

Как одна деталь на платье может создать эффект стройности, показала Хромченко
Эвелина Хромченко. Фото: Global look press

Эвелина Хромченко на шоу Первого канала «Модный приговор» посоветовала дамам не отказывать себе в удовольствии приобрести или сшить платье с рукавами-окороками.

Платье с рукавами-окороками. Кадр из шоу «Модный приговор»/ Первый канал

Ведущая заметила, что они уже не первый сезон держатся в трендах, но многие девушки и женщины с практичным взглядом на жизнь смущаются их вида. И напрасно, уверена фэшн-эксперт.

Во-первых, они могут послужить хорошим тренажером, чтобы попробовать что-то новое и изменить себя.

Во-вторых, они визуально рисуют фигуру «восьмерка», делая ее более женственной, визуально вырисовывая тонкую талию. Единственный момент, их не рекомендуется носить дамам с широкими плечами.

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