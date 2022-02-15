«Этот прием очень поможет!»: какие платья незаметно прячут животик и вырисовывают талию, показала Хромченко

Эвелина Хромченко посоветовала дамам солидного возраста не ставить на себе крест и носить красивые наряды.

Эвелина Хромченко и Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор» попытались донести до россиянок солидного возраста, что им не нужно превращаться в бабушек, огородниц и производительниц соленых огурцов. Сейчас совсем другое время, когда понятие возраста сместилось, и 60 лет стали новыми 30 годами.

Хромченко посоветовала зрительницам достойных лет почаще наряжаться в модные наряды и выходить в люди, так продлится интерес к жизни и пропадет желание впадать в уныние. А на подиуме проекта представили как раз такое платье для возрастных дам, которое освежает внешний вид, поднимает настроение и выгодно подает фигуру.

«Обратите, пожалуйста, внимание, что в этом платье талия чуть-чуть завышена. Многим ровесницам нашей героини этот прием очень и очень поможет!» — сказала Хромченко.

Такой крой деликатно скроет животик, а запах на наряде красиво нарисует талию.

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