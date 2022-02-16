Идеально для полных: Хромченко посоветовала пальто, которое скрадывает лишний вес и делает силуэт легче

Наряды в стиле пончо в этом сезоне дизайнеры приветствуют.

Наряды в стиле пончо (жакеты-пончо, куртки-пончо, пальто-пончо) в этом сезоне активно входят в моду. Этот факт может порадовать корпулентных дам, поскольку они отлично справляются с недостатками фигуры.

С одной стороны, утверждает ведущий «Модного приговора» Александр Васильев, пончо прячут под собой лишние рельефы. А с другой — они делают силуэты визуально легче.

Ведущая Эвелина Хромченко предложила полным дамам обратить внимание на пальто-пончо, представленное героиней шоу на подиуме Первого канала. Впереди черный ремень «рисовал» тонкую талию, между тем как ткань сзади и по бокам прятала под собой все ненужное.

Пончо было выполнено из клетчатой ткани, которая очень актуальна в настоящий момент.

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