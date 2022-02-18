Самолет с Камилой Валиевой с опозданием в три часа вылетел из Пекина в Москву

Прилет в столицу ожидается в районе 17:00 по московскому времени.

Самолет с фигуристкой Камилой Валиевой на борту не смог согласно расписанию вылететь из столицы Китая Пекина в Москву. Рейс был задержан на три часа. Позже лайнер взял курс на Москву. С чем вызвана задержка — неизвестно.

Заметим, что вместе с Камилой Валиевой находится на борту большая российская делегация. В Москву самолет должен прилететь в районе 17:00 по московскому времени. Он приземлится в аэропорту Шереметьево.

Напомним, что Камила Валиева заняла на Олимпиаде лишь четвертое место. Она допустила ряд грубых ошибок в произвольной программе и осталась без личной медали, сообщает «Спорт-Экспресс».

До сих пор не ясна судьба золотой медали Валиевой, выигранной в командных соревнованиях. Из-за положительной допинг пробы Валиевой разбирательства продолжатся после Олимпиады.

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