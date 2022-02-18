«Камила все это слышала, видела»: Плющенко объяснил, почему на самом деле проиграла Валиева

Как отметил двукратный олимпийский чемпион, в произвольной программе случилась не просто сенсация – драма.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что фигуристка Камила Валиева начала ошибаться в своей произвольной программе, находясь под впечатлением от прокатов главных соперниц по финалу — Александры Трусовой и Анны Щербаковой.

По его словам, Трусова сделала пять четверных. Хоть в них и были ошибочки, помарочки и недокруты – это все равно был «бешеный контент». Затем безукоризненно откатала Анна Щербакова. Сделала два чистых флипа. Остальные прыжки и элементы также были идеальны, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Камила все это слышала, видела. Заметив неуверенный четверной сальхов на приземлении, я понял — сегодня с ней что-то не так. Мандраж. А дальше посыпались ошибки. Я предполагал, что Валиева в произвольной столкнется с большими трудностями. Однако не думал, что выступит настолько плохо. Хорошо, что судьи поставили ее на четвертое место. Камилу очень жаль. В Пекине на наших глазах сделали все, чтобы ее сломать». Евгений Плющенко

Напомним, что Анна Щербакова стала чемпионкой Олимпиады в личном первенстве на играх в Пекине. Серебро досталось Александре Трусовой. Главная фаворитка Камила Валиева осталась без медали, став четвертой и наделав в своей программе много грубых ошибок.

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