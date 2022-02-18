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Валиева выражала озабоченность из-за участия в процессе американского судьи в истории с допингом

В начале слушаний, как выяснилось, российская фигуристка взяла слово.

Валиева выражала озабоченность из-за участия в процессе американского судьи в истории с допингом
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

Фигуристка Камила Валиева перед слушанием своего дела в Спортивном арбитражном суде выражала озабоченность, что решение по ее делу будет принимать в том числе американский арбитр Джеффри Бенц.

Камила Валиева
Камила Валиева. Фото: Globallookpress.com

Выяснилось, что в начале слушаний, фигуристка взяла слово. Она напомнила, что Джеффри Бенц в прошлом был фигуристом и выступал за США. Кроме того, он работал в Олимпийском и Паралимпийском комитете Америки. Правда, это было 15 лет назад.

После этого Джеффри Бенц также сказал несколько слов в свое оправдание. Он заявил, что национальность никак не влияют на его независимость и беспристрастность для решения по делу.

Напомним, что 14 февраля Спортивный арбитражный суд разрешил Камиле Валиевой принять участие в олимпийском турнире среди женщин. Она заняла четвертое место, оставишь без медали, сообщает «Спорт-Экспресс».

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