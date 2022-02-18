Вспомнила о команде: что сказала рыдающая Валиева после проигрыша на Олимпиаде

15-летняя россиянка не смогла добраться до пьедестала после произвольной программы.

За выступлениями фигуристок на произвольной программе личного турнира Олимпиады в Пекине следил, пожалуй, весь мир. 15-летняя россиянка Камила Валиева, которая уверенно шла к победе, не смогла завоевать медаль. Спортивное сообщество страны убеждено – ее сломали прессинг и обвинения, которые преследовали девочку всю неделю до стартов.

После лидерства в короткой программе Камила Валиева вышла на старт в произвольной. Но не смогла выступить безупречно – несколько падений не оставили шансов на медаль фигуристке. В итоге у фаворитки Олимпиады, которой все пророчили «золото», — четвертое место.

Первые слова, которые после оглашения своих оценок произнесла рыдающая Валиева, касались церемонии награждения. Заливаясь слезами, фигуристка произнесла: «Зато церемонию не отменят». Поскольку даже в этот момент помнила, что Международный олимпийский комитет пообещал: если Камила войдет в тройку финалистов, проводить награждение финалисток на Играх не будут.

В итоге на пьедестал поднялись две россиянки — Анна Щербакова заняла первое место, Александра Трусова — второе.

Напомним, что Камила Валиева была отстранена от Игр после командного турнира – у юной фигуристки нашли следы запрещенного препарата в декабрьской допинг-пробе.

Спортивный арбитражный суд постановил допустить ее Игр. Но МОК после этого выдвинул ряд жестких ограничений в отношении фигуристки и россиян в целом, среди которых – отказ проводит вручение медалей по итогам командного турнира.

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