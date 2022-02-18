«Не смотрела седьмой сезон»: Артемьева раскрыла суть недопониманий с режиссером «Сватов» Яковлевым

Как отметила актриса, у нее просто нет свободного времени на просмотр.

Актриса Людмила Артемьева объяснила, почему у нее возникло недопонимание с режиссером «Сватов» Андреем Яковлевым. Видео появилось на фанатской страничке звезд сериала в Instagram.

«Я не смотрела седьмой сезон, не потому что у меня какие-то амбиции. Мне просто некогда. На меня режиссер Андрей Яковлев обижался, что я не смотрю сериал. Прямо в переписке говорил мне: «На, посмотри». Ему это важно было. Интересно. Хотел узнать мое мнение. А мне было неловко». Людмила Артемьева

По словам актрисы, сейчас смотреть сериал ее никто не заставляет. «Сапожник сделал сапог и что теперь ему всю жизнь на них любоваться. Сделал и пошел. Как они вклинивали в сериал моего персонажа — я не представляю. Очевидно, что все там достойно. Знакомые поздравляют меня. Говорят, что получился качественный продукт», — заметила Людмила Артемьева.

Напомним, что седьмая часть «Сватов» была доснята в прошлом году в Грузии. Снимать восьмую часть не планируется.

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