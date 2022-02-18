«Не получилось приехать по новому графику»: Артемьева объяснила, почему ее так мало в «Сваты-7»

Как отметила актриса, в Белоруссии был отснят лишь небольшой кусочек.

Актриса Людмила Артемьева объяснила, почему ее так мало в седьмых «Сватах». Видео появилось на фанатской страничке звезд сериала в Instagram.

«Сериал снимался довольно долго. Еще пять лет назад начали работу. Затем в Белоруссии творческая группа возобновила съемки седьмого сезона. Мы отсняли там не очень большой кусочек по времени. И не досняли его соответственно, а потом планировали приехать и продолжить работу. Но приехать у нас не получилось». Людмила Артемьева

Как отметила актриса, она хотела попасть на съемочную площадку, но обстоятельства сложились по-другому. «Не получилось у меня приехать по новому графику. Поэтому я не закончила съемки в этом сериале. Я думала, что меня как персонажа сократят, но меня оставили», — заявила Артемьева.

Напомним, что седьмая часть «Сватов» была доснята в прошлом году в Грузии. Снимать восьмую часть не планируется.

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