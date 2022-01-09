Будько и Митяй измазаны в торте: Капорин представил третью часть закадровых фото «Сваты-7»

Актер Евгений Капорин в Instagram представил третью часть закадровых снимков со съемок сериала «Сваты-7». Фотографии поистине уникальны.

Так на одной из них Иван Будько и его друг Митяй измазаны в торте. Рядом с ними можно увидеть самого Капорина. Он в сериале сыграл Леху.

Еще на одном снимке Евгений Капорин запечатлен в храме с Татьяной Кравченко. Они улыбаются.

Напомним, что сериал «Сваты-7» показывали по телевидению перед Новым годом. Снимать продолжение картины на данный момент не планируется.

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