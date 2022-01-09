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Будько и Митяй измазаны в торте: Капорин представил третью часть закадровых фото «Сваты-7»

Снимки уникальны и очень интересны.

Будько и Митяй измазаны в торте: Капорин представил третью часть закадровых фото «Сваты-7»
Евгений Капорин. Фото: instagram.com/kaporin_e/

Актер Евгений Капорин в Instagram представил третью часть закадровых снимков со съемок сериала «Сваты-7». Фотографии поистине уникальны.

Звезды "Сватов"
Звезды «Сватов». Фото: instagram.com/kaporin_e/

Так на одной из них Иван Будько и его друг Митяй измазаны в торте. Рядом с ними можно увидеть самого Капорина. Он в сериале сыграл Леху.

Татьяна Кравченко и Евгений Капорин
Татьяна Кравченко и Евгений Капорин. Фото: instagram.com/kaporin_e/

Еще на одном снимке Евгений Капорин запечатлен в храме с Татьяной Кравченко. Они улыбаются.

Напомним, что сериал «Сваты-7» показывали по телевидению перед Новым годом. Снимать продолжение картины на данный момент не планируется.

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Евгений КапоринИван БудькоМитяйСериал "Сваты-7"Татьяна Кравченко