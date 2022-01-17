Кравченко и Кошмал рыдали навзрыд: появилось видео с окончания съемок сериала «Сваты-7»

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилось видео, на кадрах которого можно увидеть окончание работы над легендарным проектом.

«Видео с завершения съемок «Сваты-7». Фанаты сериала

«Съемки семейной эпопеи окончены», — произносит на кадрах записи режиссер Андрей Яковлев.

На записи многие актрисы, в частности Татьяна Кравченко и Анна Кошмал, не скрывают своих слез. Многие актеры уже тогда понимали, что расстаются недолгое время.

Напомним, что Андрей Яковлев на данный момент не планирует снимать сериал «Сваты-8». Он отмечал, что история главных героев, скорее всего, окончена навсегда.

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