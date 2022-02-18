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Александр Домогаров подтвердил свое участие в гастролях Театра им. Моссовета, несмотря на уход

Актер не согласен с мнением руководства.

Александр Домогаров подтвердил свое участие в гастролях Театра им. Моссовета, несмотря на уход
Александр Домогаров. Фото: Globallookpress.com

Актер Александр Домогаров в Instagram сообщил, что примет участие в гастролях Театра имени Моссовета в Санкт-Петербурге. При этом он заметил, что исполняющий обязанности директора театра Алексей Черепнев настаивал ранее на отмене гастролей именно по вине актера.

Александр Домогаров
Александр Домогаров. Фото: Globallookpress.com

«Запомните. Это не Домогаров, а Черепнев высказался за отмену гастролей и спектакля, чему есть официальное подтверждение. Со своей стороны, артист Домогаров подтверждает свое участие в гастролях в Питере».

Александр Домогаров

Также Домогаров заметил, что спектакль «Ричард III» с его участием в Москве 15 марта также состоится. Это случится, если пройдут репетиции 10 и 11 марта.

Напомним, что Александр Домогаров объявил недавно о своем уходе из Театра имени Моссовета. Он не согласен с политикой руководства культурного учреждения.

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Александр ДомогаровАлександр Домогаров последние новостиАлексей ЧерепневСпектакль «Ричард III»Театр имени Моссовета