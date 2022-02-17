«Меня ничего не удержит»: Домогаров объявил об окончательном уходе из Театра им. Моссовета

Актер Александр Домогаров заявил, что принял окончательное решение покинуть Театр имени Моссовета. Причина кроется в несогласии с политикой руководства и особенно новым худруком Евгением Марчелли.

«Меня ничего не удержит в театре, который Марчелли разрушает. Заявление я подпишу 10 марта, когда приду на репетицию спектакля «Ричард III», который в последний раз должен буду сыграть 15 марта». Александр Домогаров

Ранее Александр Домогаров объявил, что на полгода покидает любимый театр. К работе он хотел вернуться в конце апреля, но, как теперь выясняется, не случилось.

Напомним, что Александр Домогаров уже второй звездный актер, который покинул Театр имени Моссовета. Не так давно из культурного учреждения ушел Виктор Сухоруков, сообщает МК.ru.

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