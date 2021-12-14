В чем не стоит встречать Новый год по версии личного стилиста Бузовой
Видео
Готовим салат с тунцом и авокадо к Новому году
Видео

«Народные артисты поют песни из TikTok»: Домогаров рассказал о происходящем в театре Моссовета

По словам актера, новый худрук Евгений Марчелли планомерно разрушает театр.

«Народные артисты поют песни из TikTok»: Домогаров рассказал о происходящем в театре Моссовета
Александр Домогаров. Фото: Globallookpress.com

Актер Александр Домогаров в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о происходящем в театре имени Моссовета.

Александр Домогаров
Александр Домогаров. Фото: Globallookpress.com

«Я ушел на полгода, потому что не готов мириться с политикой нового худрука. Я не хочу даже называть имя этого человека. Чем больше я нахожусь вне театра, тем меньше шансов, что я вернусь.

Нам обещали, что Марчелли не тронет театр. Год он ничего не мог сделать, потому что был другой директор. Но потом пришел новый директор. За четыре месяца театр разрушен, разрушена труппа.

Из 95 человек заняты 15. Труппа у нас немолодая. Если труппе на давать работы, то это полная растренированность. Худрук этого не понимает. Он хочет разрушить труппу».

Александр Домогаров

Как отметил Александр Домогаров, на сцену выходит 30 человек хора. Среди них народные артисты.

«Народные артисты поют песни из TikTok. Всякое искусство должно быть, если оно оправдано. Если несет мысль. Я открыто выступаю против. Остальные люди хотят дожить, просто существовать. Они хотят лизать одно место худруку. Остальные не знают, что делать», — заявил Александр Домогаров.

Напомним, что Александр Домогаров взял полугодовую паузу. Сейчас он не появляется на сцене театра имени Моссовета.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!

Тэги

"Вечернее шоу Аллы Довлатовой"Александр ДомогаровАлла ДовлатоваЕвгений МарчеллиТеатр имени Моссовета