«Народные артисты поют песни из TikTok»: Домогаров рассказал о происходящем в театре Моссовета

«Я ушел на полгода, потому что не готов мириться с политикой нового худрука. Я не хочу даже называть имя этого человека. Чем больше я нахожусь вне театра, тем меньше шансов, что я вернусь.

Нам обещали, что Марчелли не тронет театр. Год он ничего не мог сделать, потому что был другой директор. Но потом пришел новый директор. За четыре месяца театр разрушен, разрушена труппа.

Из 95 человек заняты 15. Труппа у нас немолодая. Если труппе на давать работы, то это полная растренированность. Худрук этого не понимает. Он хочет разрушить труппу».