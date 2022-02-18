«С огромным облегчением»: Домогаров сделал шокирующее заявление

Три месяца назад Александр Домогаров сообщил о том, что уходит из театра им. Моссовета. Для начала актер взял отпуск на целых полгода. Фанаты надеялись, что таким образом он сможет решить давний конфликт с руководством. Но чуда не произошло.

«В связи с тем, что руководство театра, господи — уже нет этого театра, театр Моссовета уничтожен. Так вот, руководство театра с огромным облегчением для себя избавилось от артиста театра Домогарова. Эта «кость» — последнее, что им мешало. И они вынудили меня это сделать раньше срока. Заявление я подпишу 10 марта», — цитирует актера сайт mk.ru.

Напомним, в театре Моссовета Александр Домогаров прослужил 27 лет. По его словам, в театре рассорили и разобщили труппу, поэтому уход – это единственный выход.

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