«Теперь можно признаться»: Плющенко назвал сумму, которую выиграл, сделав ставку на Щербакову

Как отметил фигурист, у него была чуйка, что Валиева дрогнет.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что сделал ставку в букмекерской конторе на победу Анны Щербаковой на Олимпиаде в Пекине.

«Теперь уже можно признаться. Перед Олимпиадой я сделал ставку в букмекерской конторе. Как раз на победу Щербаковой. Коэффициент был приличный — 3,85. Таким образом, ее золотой прокат принес мне солидную сумму — несколько миллионов рублей». Евгений Плющенко

Как отметил Плющенко, Валиева считалась безоговорочным фаворитом, но у него была чуйка. Причем он был уверен, что Камила не выиграет еще до скандала с допинг-пробой.

По словам Плющенко, он тоже сильно волновался на первой своей Олимпиаде в 2002 году. Как он выразился, весь сезон «выносил Ягудина», но упал в короткой программе и все было кончено, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Анна Щербакова выиграла золотую олимпийскую медаль в личном турнире одиночниц. Ее главная соперница Камила Валиева осталась лишь четвертой.

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