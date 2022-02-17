Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева не будет участвовать в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине. На лед выйдут олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряная призерка Александра Трусова, а также японка Каори Сакамото.

Кроме того, организаторы позвали кореянку Ю Ен, американку Алису Лю и бельгийку Луну Хендрикс. Камилы Валиевой в списке не было.

Показательные выступления фигуристов на Олимпиаде в состоятся в заключительный день соревнований — в воскресенье, 20 февраля.

Напомним, Валиева заняла четвертое место в Олимпийских играх в Пекине, хотя ей пророчили золото. Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что Валиеву психологически сломали. «Тем, кто это делал с ней, это еще аукнется», — сказал он.

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