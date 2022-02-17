«Я три недели без мамы»: Трусова объяснила свои слова после объявления результатов

Настоящая драма развернулась после объявления результатов в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине. Занявшая второе место Александра Трусова выдала речь, которая разрывает сердце.

«Я ненавижу, ненавижу этот спорт! Я не пойду на награждение, не хочу, не пойду! Я никогда больше не выйду на лед! У всех есть золотая медаль, а у меня нет», — горько плакала она.

Через некоторое время спортсменка немного успокоилась и объяснила свои слова.

«Я сделала пять четверных. Результат вы видели и сами все знаете. Я недовольна. Рада, что прыгнула пять четверных. Слова про то, что я не выйду на лед? Посмотрите… Поменялось ли отношение к Этери Георгиевне? Нет, ни к кому не поменялось. Я не виновата, что за мной ходят камеры. Я просила дать мне уйти.

Я довольна своими прокатами, довольна своими выступлениями. Почему плачу? Просто. Я нахожусь тут уже три недели без мамы, без собак. Поэтому и плачу», — приводит слова Трусовой «Матч ТВ».