Возмужал и стал копией отца: как сейчас выглядит младший сын Золотухина от актрисы Линдт

Многие поклонники Валерия Золотухина, ставшие свидетелями его с маленьким сынишкой Ваней от актрисы Ирины Линдт, были убеждены: наследник пойдет по отцовским стопам. И поет, и держится на публике правильно, и за словом в карман не лезет.

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Так оно и вышло: сейчас Золотухин-младший является студентом первого курса Театральной школы Олега Табакова, которой сейчас руководит Владимир Машков. Юноша хоть и ведет страничку в Instagram, но нечасто бывает в Сети.

На новых кадрах, которые обнародовал его сокурсник, Иван Золотухин выглядит возмужавшим юношей. У него снова отросли кудри, а внешне парень стал настоящей копией своего знаменитого отца. В этом году Золотухин-младший отметит совершеннолетие.

Напомним, что Ирина Линдт родила сына от Валерия Золотухина в 2004 году. Она была на 33 года моложе актера, но в браке с ней звезда кинематографа не жил — он был по-прежнему женат на Тамаре Гусевой. От первого брака у Золотухина остался первенец Денис, ставший священником, а во втором браке был сын Сергей, покончивший собой. Сам Золотухин ушел из жизни в 2013 году.

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