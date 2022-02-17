«Да, я жду малыша»: родная сестра Жанны Фриске подтвердила первую беременность

Сестра ныне покойной певицы Жанны Фриске — Наталья Фриске — в своем микроблоге подтвердила беременность. Она опубликовала свежее фото, на котором позировала с заметно округлившимся животиком.

Кроме того, будущая мамочка обратилась к поклонникам, рассказав некоторые подробности. Оказывается, Наталья долгое время скрывала свое интересное положение и решилась сообщить о радостном событии только после того, как репортеры стали делиться своими предположениями. Фриске не смогла стерпеть такого вмешательства в свою жизнь и сама все рассказала поклонникам, дав понять, что скоро станет мамой.

«Долго я скрывала свою Вселенную от чужих глаз, не хотела ее ни с кем делить, но наша любимая «желтуха» не может жить спокойно, и нужно обязательно влезть своими грязными языками, и все испортить, «спасибо» им за это! Все перевернули с ног на голову, ничего не зная, пишут такую ерунду! Ну, да бог им судья, им же тоже надо на что-то жить. Ну что же, уже скрывать нет смысла. Да, я жду малыша и я безумно счастлива! Я долго ждала этого чудесного подарка и очень оберегала своего малыша от чужих глаз. Обязательно расскажу все, но чуть позже», — отметила Фриске.

У Натальи Фриске есть единственный племянник Платон. Мальчика родила экс-солистка группы «Блестящие» Жанна Фриске от телеведущего Дмитрия Шепелева.

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