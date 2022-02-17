«Внимание на час, а позор на всю жизнь»: Сябитова — о приходе Волочковой на «Давай поженимся!»

Телесваха Роза Сябитова в эфире шоу «Алена, блин!» вспомнила приход балерины Анастасии Волочковой на шоу «Давай поженимся!»

«Наша программа — не телевизионное брачное агентство. Эта программа о проблемах одиночества. Мы как ведущие делаем подтемы и зрителям это показываем. Моя задача показать проблематику. Когда я приезжаю в студию, то читаю все об участниках». Роза Сябитова

По словам Сябитовой, если она видит нестыковки в анкетах, то задает вопросы именно об этом гостям студии. «С Волочковой то же самое. Она не пришла в качестве невесты. Она была звездным сватом. Программа была веселая. Увела она жениха, или глазки просто строила — не знаю. Волочкова ушла, и я ее забыла. Я не знаю, как у нее там все развивалось. Мне это не интересно. Внимание на час, а позора на всю жизнь. Когда Волочкова делала в молодости шпагаты — это мило, а сейчас странно. Мне хочется верить, что она как женщина строит свою личную жизнь, но методы у нее не очень. Но так она самоутверждается. Выглядит смешновато», — заявила Роза Сябитова.

Напомним, что Анастасия Волочкова на шоу «Давай поженимся!» закрутила роман с руководителем банного комплекса Сергеем Кузнецовым. Не так давно они растилась со скандалом.

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