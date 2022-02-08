«Отказаться от съемок – потерять работу»: Регина Тодоренко оказалась на грани вылета с шоу «Маска»

Телеведущая рассказала, что больше двух месяцев готовилась к проекту.

Телеведущая Регина Тодоренко вернулась из отпуска, который провела в Северной Америке, выбрав Мексику и красоту Карибского моря. По прилете в Москву звезда получила положительный тест на коронавирус. В результате у нее возник риск потерять работу в шоу «Маска», третий сезон которого начинается 9 февраля с презентации проекта и масок.

«А ведь уже 2,5 месяца мы с командой разрабатываем образы для шоу. Отказаться от съемок – означает подвести огромный штат людей, которые трудились так долго. Я уже не говорю про продюсеров проекта и всех участников», — рассказала звезда.

«Отказаться от съемок – потерять работу», — признала телезвезда. Об этом она рассказала в своем микроблоге подписчикам. С подтвержденным ковидом отправляться на съемки тоже был не вариант. Но все обошлось, в канун презентации Тодоренко выздоровела – результаты теста оказались отрицательными.

Напомним, Регина Тодоренко занимает кресло одного из пяти членов жюри шоу на НТВ и пытается разгадать, кто скрывается под масками участников.

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