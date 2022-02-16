Везет Ваню в сад: Подольская засняла, как шестилетний сын Преснякова катает брата на санках

Наталья Подольская уже много лет выступает на сцене. Слава к ней пришла после того, как она приняла участие в шоу «Фабрика звезд». Потом певица встретила Владимира Преснякова.

Теперь они одна из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Артистка подарила избраннику сыновей. У них подрастает шестилетний Артемий и годовалый Иван. О своих материнских хлопотах звезда рассказывает на передаче «Мамы Пятницы».

Примечательно, что пара часто возит детей на море. Подольская успевает давать концерты, ездить на съемки, а также заниматься домашними делами. Она не раз замечала, что старший сын тепло относится к братику.

16 февраля артистка засняла, как сын Преснякова катает на санках своего младшего брата. Они были облачены в пуховики. У Ивана на голове также была вязаная шапка с помпоном.

«Ваня везет Тему в сад. Ой, наоборот!» — написала Наталья.

Поклонники восхитились трогательным кадром. Многие отметили, что младший сын пары подрос. Также их поразил Артемий, который становится все более самостоятельным. К слову, ранее артистка пользовалась услугами няни. По всей видимости, теперь Иван начал ходить в садик. «Какие они милые», «Очаровательный Ваня», «Вот это дети, услада для глаз», «Как это мило», «Классные такие», — стали писать пользователи Сети.

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