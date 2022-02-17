«Замечательный вечер»: Лорак в остромодных брюках и блузке цвета сочной травы предстала с Киркоровым

Певица выбрала броский образ, а вот король отечественной эстрады был в наряде Louis Vuitton.

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она смогла прославиться как популярная исполнительница. Артистка регулярно приезжает в Киев, где у нее живут родные. Также она растит дочку Софию.

А вот с турецким бизнесменом певица давно развелась. Примечательно, что она может похвастаться стройностью в 43 года. Звезда всегда подбирает себе женственные образы для выходов в свет.

Недавно Лорак выпустила новый клип. Она также возобновила концерты после отпуска. А вот на днях певица посетила ресторан, который открыли друзья Ксении Собчак.

Артистка решила покрасоваться за ужином в брюках со стрелкой и шелковой блузке цвета сочной травы. Монохромный образ дополнила сумка Givenchy. А вот ее коллега Филипп Киркоров был в брюках, жакете, кепке и с сумкой Louis Vuitton.

«Замечательный вечер», — заявила звезда.

Поклонники осыпали Лорак комплиментами. Многие отметили, что она выглядит еще стройнее, чем раньше. К слову, зеленый цвет стал остромодным. Его любит даже Ксения Бородина, так как он стал трендовым. «Вот это дива», «Какой сочный образ», «Зеленый вам так идет», «Сколько красоты в одном кадре», «Филипп разоделся, но вас не затмил», «Каролина, вы бесподобная», «Какая талия», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале