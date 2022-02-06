Похожа на папу: Ани Лорак показала, как дочка в широких джинсах и панамке Burberry станцевала дома

Ани Лорак выступает на сцене большую часть жизни. Она родилась в простой семье и даже училась в интернате, но это не помешало ей исполнить мечту.

Певица не скрывает, что любит проводить время не только на сцене, но и с родными. После Нового года, который она отпраздновала в особняке Филиппа Киркорова, артистка устроила себе отпуск в Дубае. Но накануне звезда вернулась в Москву и провела время с дочкой Софией.

Со своим мужем Муратом Налчаджиоглу певица давно рассталась. Иногда Лорак видится с турецким бизнесменом, так как они сохранили дружеские отношения.

Все свободное время артистка посвящает 10-летней дочке. Накануне Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) поделилась трогательным видео. Она запечатлела, как наследница танцует у елки под ее новую песню «Материк».

София была облачена в широкие принтованные джинсы, худи оверсайз, панамку Burberry и алые мокасины. Она ритмично двигалась под музыку в гостиной.

Поклонники поразились тому, ка кона похожа на папу. Многие посчитали, что у нее талант в танцах. «Какая крутая», «Двигается покруче многих», «Такая она зажигательная», «Вот это поддержала маму», «Оа копия папы», «Очень похожа на Мурата», «Какая чудесная девочка», «Вот это танцы», «Можно клип снимать», — прокомментировали пост подписчики.

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