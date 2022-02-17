«Она сказала: «Ты наглая московская татарка»»: Сябитова объяснила, почему не дружит с Гузеевой

По словам телеведущей, для нее актриса всегда будет в центре.

Телеведущая Роза Сябитова в шоу «Алена, блин!» объяснила, почему не дружит со своей соведущей по программе «Давай поженимся!» Ларисой Гузеевой.

«Почему мы с Ларисой не дружим? Потому что она умничка. Она не любит, когда я говорю, что она мой учитель. Но она действительно мой сенсей. Она в самом начале сказала: «Девочки, не дружим». У нас бабский коллектив и давайте все нести в программу». Роза Сябитова

Как отметила Сябитова, она сопереживала коллеге, когда у той случился коронавирус. «Зачем звонить человеку? Не надо звонить близким, потому что они сами в шоке. Мы все ждали. Мы молились и верили. Написали только тогда, когда она нам ответила. Мы как семья. Лариса как моя родственница. Я глотку порву, если что-то плохое про Ларису скажете. Она мне как-то сказала: «Ты наглая московская татарка». Она для меня всегда в центре, несмотря ни на какие слова. При этом Лариса всегда извиняется», — заявила Роза Сябитова.

Напомним, что Лариса Гузеева и Роза Сябитова уже много лет вместе ведут программу «Давай поженимся!». У шоу очень высокие рейтинги.

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