«Пусть продолжает в том же духе»: Сябитова поддержала Харламова, который высмеивает Гузееву

Телесваха Роза Сябитова в шоу «Алена, блин!» рассказала о проекте «Давай поженимся!» и упомянула юмориста Гарика Харламова, который в соцсетях регулярно высмеивает вторую телесваху шоу — телеведущую Ларису Гузееву.
«У нас нет никакой трансформации. Лариса, правда, обижалась на Харламова, но я ей говорила: «Лариса, да ты чего». Пусть продолжает в том же духе. Делает он все профессионально. Меня звали в «Камеди клаб» и я поняла их формат. Спасибо тебе наш милый и дорогой, продолжай».
По словам Сябитовой, на телевидении любая программа зависит от рейтинга. «У нас хорошие рейтинги. Программу по сетке гоняли. Вообще закрывали. Но она любима народом, что все перевешивает. Нас не закрыли даже в пандемию», — заметила Сябитова.
Напомним, что программа «Давай поженимся!» — одна из самых популярных на Первом канале. У передачи очень хорошие рейтинги.
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