«Пусть продолжает в том же духе»: Сябитова поддержала Харламова, который высмеивает Гузееву

Телесваха Роза Сябитова в шоу «Алена, блин!» рассказала о проекте «Давай поженимся!» и упомянула юмориста Гарика Харламова, который в соцсетях регулярно высмеивает вторую телесваху шоу — телеведущую Ларису Гузееву.

«У нас нет никакой трансформации. Лариса, правда, обижалась на Харламова, но я ей говорила: «Лариса, да ты чего». Пусть продолжает в том же духе. Делает он все профессионально. Меня звали в «Камеди клаб» и я поняла их формат. Спасибо тебе наш милый и дорогой, продолжай». Роза Сябитова

По словам Сябитовой, на телевидении любая программа зависит от рейтинга. «У нас хорошие рейтинги. Программу по сетке гоняли. Вообще закрывали. Но она любима народом, что все перевешивает. Нас не закрыли даже в пандемию», — заметила Сябитова.

Напомним, что программа «Давай поженимся!» — одна из самых популярных на Первом канале. У передачи очень хорошие рейтинги.

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