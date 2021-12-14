«Это хорошие хлопоты»: Александр Домогаров рассказал об обустройстве своего нового жилья

По словам актера, он считал, что все ремонты в своей жизни закончил лет пятнадцать назад.

Актер Александр Домогаров в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» признался, что недавно приобрел новое жилье, где сейчас активно делает ремонт.

«В бытовом плане я расцвел. У меня был хороший год именно, что касается быта. В профессиональном плане, к сожалению, все сложилось не так просто». Александр Домогаров

Как заметил Александр Домогаров, у него случилось в жизни «что-то типа покупки дома».

«Это хорошие хлопоты. Я думал, что ремонты в своей жизни закончил лет пятнадцать назад, но оказалось, что нет. Я прямо сижу и думаю: «Вот этот цвет для стен. Нет, это слишком броско», — заявил актер.

Напомним, что Александр Домогаров – народный артист России. Он кавалер ордена Дружбы.

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