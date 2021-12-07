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«Слишком сильна была конкуренция»: Домогаров объяснил, почему остался без премии «Звезда театрала»

Как отметил актер, он знает, что поклонники ждут его реакции.

«Слишком сильна была конкуренция»: Домогаров объяснил, почему остался без премии «Звезда театрала»
Александр Домогаров. Фото: Globallookpress.com

Актер Александр Домогаров в Instagram объяснил, почему он остался без награды на престижной премии «Звезда театрала» за спектакль со своим участием «Ричард III».

Вручение премий на "Звезде театрала"
Вручение премий на «Звезде театрала». Фото: instagram.com/domogarov.aleksandr/

«Знаю, что ждут моей реакции. Очень жалею, что не согласился на интервью после церемонии. Не был готов к такому вниманию ко мне со стороны журналистов. То, что мы с Ниной Чусовой ничего не получим, в этом не было никаких сомнений, слишком сильна была конкуренция».

Александр Домогаров

При этом Александр Домогаров поздравил актера Максима Аверина за мужскую роль, а также Юрия Бутусова за постановку «Король Лир».  Кроме того, Домогаров поздравил театра Моссовета с наградой за спектакль «Гроза прошла». По его мнению, приз от зрителя – высшая награда за труд.

Напомним, что премия «Звезда театрала» была вручена в восемнадцати номинациях. Пользователи Интернета голосовали с 15 сентября по понравившиеся постановки.

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Тэги

Александр ДомогаровМаксим АверинНина ЧусоваТеатр МоссоветаЮрий Бутусов