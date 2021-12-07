«Слишком сильна была конкуренция»: Домогаров объяснил, почему остался без премии «Звезда театрала»

Как отметил актер, он знает, что поклонники ждут его реакции.

Актер Александр Домогаров в Instagram объяснил, почему он остался без награды на престижной премии «Звезда театрала» за спектакль со своим участием «Ричард III».

«Знаю, что ждут моей реакции. Очень жалею, что не согласился на интервью после церемонии. Не был готов к такому вниманию ко мне со стороны журналистов. То, что мы с Ниной Чусовой ничего не получим, в этом не было никаких сомнений, слишком сильна была конкуренция». Александр Домогаров

При этом Александр Домогаров поздравил актера Максима Аверина за мужскую роль, а также Юрия Бутусова за постановку «Король Лир». Кроме того, Домогаров поздравил театра Моссовета с наградой за спектакль «Гроза прошла». По его мнению, приз от зрителя – высшая награда за труд.

Напомним, что премия «Звезда театрала» была вручена в восемнадцати номинациях. Пользователи Интернета голосовали с 15 сентября по понравившиеся постановки.

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