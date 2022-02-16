Круглый стол, позолоченный подсвечник, белый камин: как выглядит огромная гостиная в замке Пугачевой

Сын Кристины Орбакайте и внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров наведался в гости в замок, где его бабушка живет со своим мужем Максимом Галкиным и детьми-близнецами Гарри и Лизой.

Дени приехал в замок не с пустыми руками, а с подарком для Аллы Борисовны. На блошином рынке он отыскал раритетный постер советских времен с портретом Аллы Пугачевой, облачил его в раму и вручил бабушке.

Максим Галкин запечатлел на видео визит дорогого гостя в их замок. Все происходило в гостиной замка. И в кадр, конечно же, попали роскошные интерьеры.

По видео можно оценить, каких огромных размеров гостиная в замке Аллы Пугачевой в деревне Грязь.

Здесь два стола. Один очень большой – для приема гостей. Второй – круглый – поменьше. Он накрыт белой скатертью. На нем – шикарный позолоченный подсвечник. Скорее всего, тоже раритетный. Акцентом на фоне белых стен выглядит белый камин. Он тоже внушительных размеров.

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