Блондинам такое к лицу: младший красавец внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров предстал в мятном свитшоте

Младший внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова Дени — человек творческий.

Наследник известного семейства увлекается разными техниками и стилями изобразительного искусства и постоянно расширяет горизонты.

Дени Байсаров рассказал в микроблоге, что в минувшие выходные посетил мастер-класс, во время которого учился лепить из глины. Новое занятие его захватило.

больше по теме Алла Пугачева в оливковой тунике и с огромным перстнем в виде цветка с черными лепестками предстала на юбилее Татьяны Тарасовой Певица Алла Пугачева стала гостьей торжества прославленного тренера Татьяны Тарасовой.

«Я постоянно смотрю видео и мастер-классы по техникам и разным стилям искусства. Но не всегда получается их сделать, потому что гончарное искусство и лепка из глины — для этого нужна специальная студия. Когда друзья меня позвали, я был очень рад. Было классно попробовать что-то новое в скульптуре», — рассказал Дени Байсаров.

В кадре он предстал облаченным в мятный свитшот известного бренда. Нежный оттенок очень идет светловолосому и белокожему Дени Байсарову, которого все считают красавчиком и копией его звездной мамы Кристины Орбакайте.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.