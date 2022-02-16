Стильная хозяйка: 72-летняя Пугачева в узких джинсах и ботинках на шнуровке с нежностью обняла внука

Алла Пугачева давно стала популярной персоной. Она прославилась как певица. Обычно артистка редко выходит в свет. Она предпочла выйти на пенсию и посвятить себя семье.

Однако иногда Примадонна устраивает себе шопинг, а также ходит в гости в друзьям. Но и в замке в деревне Грязь, где звезда живет с семьей, у нее бывают гости. 16 февраля к ней заехал сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров.

Он уже занимается своим бизнесом. Обычно Дени даже с мамой редко появляется на публике. Но он пришел с подарком. Внук решил порадовать свою бабушку, поэтому нашел раритетный журнал.

Алла Борисовна вышла к нему в узких джинсах-варенках и черной кофте с принтом на спине. Лук дополнили ботинки на шнуровке. Она подчеркнула свою стройность. Более того, звезда надела очки.

«Ой, Алла Борисовна!» — сказала певица, увидев себя на изображении в рамке. «Это постер, да?» — уточнил Максим Галкин. «Какой модный пиджак! Какой модный галстучек!» — завила артистка, разглядывая себя в молодости.

Лиза и Гарри стали помогать распаковывать рамку. Дени заботливо предложил помочь малышам. Потом Алла Борисовна с нежностью обняла внука. Они все вместе решали, куда поставить подарок.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 72-летняя Пугачева. Многие отметили, что у нее красивая походка от бедра. «Прекрасная Алла Борисовна», «Какой Дени благодарный внук», «Замечательная семейка», «Алла всегда шикарная и модная», «Обожаю Аллу Борисовну», «Какая Алла красивая», «Я тоже так хочу выглядеть в 72 года», «Дени такой юный, но крутой», — стали писать пользователи Сети.

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