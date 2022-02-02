«Окружили»: Виторган с малышками-дочками уютно расположился в кабинете

Более 19 лет Эммануил Виторган счастлив в браке с Ириной Млодик. Три года назад они стали родителями. Бизнесвумен долго не могла решиться на такой ответственный шаг. А три года назад у них родилась дочь Этель, чуть позже — Клара.

Девочки появились на свет при помощи сурмамы, поэтому, как ранее признавалась Млодик, материнские чувства у нее проснулись не сразу. Зато теперь пара души не чает в своих малышках.

Накануне Виторган показал, как проводит время с дочками. Актер запечатлелся с малышками в своем кабинете.

«Окружили. Любимое место — мой кабинет», — написал Эммануил Виторган.

Напомним, в конце прошлого года Виторгану исполнилось 82 года. Также у актера есть старший сын Максим и дочь Ксения.

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