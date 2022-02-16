«Не хочется их снимать!»: Орбакайте похвасталась ультрамодными сапогами от Пугачевой

Певица решила показать, какая обувь стала ее фаворитом в этом сезоне.

Кристина Орбакайте уже давно выступает на сцене. Она продолжила дело своей мамы Аллы Пугачевой. Певица не только записывает новые хиты, но и снимается в кино. Она не перестает демонстрировать новые образы.

В 50 лет у артистки стройная фигура, поэтому она носит любимые наряды. Зачастую поклонники видят ее в женственных платьях. Также она не боится экспериментировать с образами.

Недавно Кристина вернулась из отпуска. Она снова дает концерты и видится с друзьями в Москве. Каждый раз певица демонстрирует то кожаные лосины, то экошубку.

А вот 16 февраля она решила похвастаться обновкой. Орбакайте оказалась в одной из спален замка, где стоит кровать из дуба. У зеркала она продефилировала в глянцевых сапогах с широким голенищем и миниатюрным каблуком.

«У меня новые фавориты! Это вот эти сапоги! Просто не хочется их снимать! А знаете, какой фирмы? «Алла Пугачева», — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились ее обувью. Многие не подозревали, что Примадонна запустила свою линейку обуви, хотя еще несколько лет назад она хвасталась туфлями своей фирмы. «Вау, какие крутые», «Похоже, что удобные», «В вашем стиле», «Это очень классно», «Точно мама подарила! Вы выглядите роскошно», «Кристина, вам все идет», «Ноги еще длиннее», — прокомментировали пост подписчики.

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