Валя Карнавал без наращенных ресниц и макияжа показала свое истинное лицо на «Звездах в Африке»

Звезда не стала улучшать свою внешность, выйдя на связь с поклонниками после урагана.

Съемочная группа канала ТНТ «Звезды в Африке», а также участники проекта попали под власть стихии в Лимпопо, где происходит процесс работы над шоу.

Как рассказала ведущая Ольга Бузова, ураган снес лагерь героев проекта, уничтожил все съемочное оборудование, сорвал все провода. Сейчас площадку пытаются восстановить, заказали новую технику. Буйство ветра звезда показала на видео в личном блоге, а также выставила в Сеть кадры с состоянием съемочной площадки на сегодня.

Также вышла на связь с поклонниками Валя Карнавал, которая вошла в состав участников проекта. Ее фолловеры привыкли видеть блогера при полном макияже, с прической и наращенными ресницами. Однако из-за урагана тиктокерша позабыла про свой внешний вид и даже инстамаску и показала свое истинное лицо.

А вам нравится Валя без макияжа?

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.