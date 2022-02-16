«Лагерь разрушен, камеры уничтожены»: Бузова показала ураган, в который попала съемочная группа «Звезд в Африке»

Ольга Бузова попала в передрягу во время съемок шоу для ТНТ.

Ольга Бузова выложила в личный блог кадры, на которых запечатлен ураган, который обрушился на Лимпопо, где как раз проходили съемки шоу ТНТ «Звезды в Африке». На кадрах видно, как все разлетается в стороны под воздействием стихии.

Ведущая проекта успокоила зрителей, что люди не пострадали, однако от лагеря, где проживают участники реалити, мало, что осталось.

Знаменитость сказала, что это был самый страшный день в ее жизни.

«На видео вы видите, как он сносит лагерь, где живут ребята. А потом все отключилось и начался настоящий… Сегодня уже выяснили, что это был мощнейший торнадо, который сносил все на своем пути, вырывал деревья с корнем, ломал железные конструкции. Лагерь полностью разрушен…камеры, провода, декорации уничтожены», — рассказала Ольга Бузова.

Всю ночь команда проекта восстанавливала утраченное во время стихии и до сих пор продолжает реконструкцию. Уже заказано новое оборудование.

Как говорит ведущая, участники проекта сильно напуганы и до сих пор не до конца осознают произошедшее. Однако съемки программы продолжатся несмотря ни на что.

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