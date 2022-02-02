«Похожи мы?»: Лена Бушина из «Дома-2» показала старшую сестру Аню

Бывшая участница «Дома-2» Елена Бушина нечасто рассказывает подписчикам о своей родительской семье.
Так что, немногие знают, что у Бушиной есть старшая сестра, которая живет не в Москве, а в Ставрополе.
Накануне родственница прилетела в гости к Лене Бушиной. В сторис микроблога экс-участница «Дома-2» представила сестру подписчикам, показав видео с ее участием.
«Ты кто? Как тебя зовут?» — спросила у блондинки в кадре Лена Бушина.
«Меня зовут сестра!» — рассмеялась та в ответ.
«Кто не знает, это моя родная сестра Анечка. Она сегодня прилетела ко мне в гости сюрпризом. Ура! Похожи мы с Аней?» — поинтересовалась Бушина у своей аудитории.
Елена Бушина рассказала, что старшая сестра вышла замуж в восемнадцать лет и уехала жить в Ставрополь. С тех пор уже много лет родственницы летают друг к другу в гости.
Сама же Елена Бушина живет в Москве с мужем и двумя детьми.
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