«Ой, ну модель, красотка»: муж Пынзарь восторженно отреагировал на ее появление в черных кожаных брюках и полувере

Экс-участница «Дома-2», а ныне ведущая этого реалити-шоу Дарья Пынзарь поделилась в микроблоге снимком, на котором предстала на берегу моря.

Судя по всему, в Аланье, где сейчас находится Дарья Пынзарь, уже очень теплая погода. Дарья Пынзарь запечатлелась в черных кожаных брюках в обтяжку и трикотажном полувере им в тон.

Волосы Дарья Пынзарь собрала на затылке.

Первым на кадр со своей красавицей-женой отреагировал Сергей Пынзарь. Он сделал шикарный комплимент Дарье.

«Ой, ну модель, красотка!» — написал в комментариях Сергей Пынзарь.

Отреагировала на фото Дарьи Пынзарь и экс-участница «Дома-2» Катя Колисниченко.

«Дорогая! Тебе очень идет тотал блэк», — отозвалась она.

А вот подписчики не спешат делать комплименты Дарье Пынзарь. Они недовольны тем, что та так исхудала.

«Даша, ну куда делась фигурка?», «Даша, довела себя до истощения — кожа и кости», «Даша, заканчивай с похудением, прозрачная уже», — высказались в Сети.

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