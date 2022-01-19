«Я тут такая бочка»: Ира Пинчук в белой обтягивающей водолазке предстала после родов на архивном видео

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук в июле этого года впервые стала мамой. 19 января ее сыну от Арая Чобаняна исполнилось полгодика.

За это время Ира Пинчук смогла прийти в форму. Но первые два-три месяца после беременности и родов она была настоящей пышечкой.

Сейчас Ирина Пинчук иронизирует над собой и своим телом и не стесняется напоминать подписчикам, как выглядела еще несколько месяцев назад.

В сторис микроблога Ира Пинчук поделилась архивным видео, на котором запечатлен фрагмент фотосессии новорожденного Давида. Молодая мама держит младенца на руках и нежно прижимает к себе.

Ира Пинчук для фотосета облачилась в голубые джинсы и белую водолазку, которая подчеркнула все нюансы ее тогдашней фигуры.

«Я тут такая бочка», — подписала кадры Ирина Пинчук.

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