«Жених! Надели рубашку с галстуком»: Ира Пинчук стильно нарядила сына в честь маленького дня рождения

Бывшие участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян проводят эту зиму в Дубае. Именно здесь они отмечают семейный праздник. Сыну пары Давиду исполнилось шесть месяцев.

В честь этого события Ира Пинчук показала в сторис микроблога архивные кадры первой фотосессии Давида, когда тот был еще новорожденным малышом.

Молодая мама без стеснения напомнила всем, какой пышечкой была она в те дни.

Ну а затем Ира Пинчук поделилась актуальным видео. В кадре она, уже постройневшая, в коротеньких шортиках из денима предстала на руках с виновником торжества — крохой Давидом.

«Почувствуйте разницу — кто-то стал больше, а кто-то стал меньше», — сказала Ира Пинчук.

После она обратила внимание поклонников на то, как стильно нарядила Давида по случаю его первого полугодия.

«Жених! Надели рубашку с галстуком. Ой, ой, куда-то бежит сладкий мой», — приговаривала Ира Пинчук.

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