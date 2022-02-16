Спускать с талии обязательно! Как теперь носят брюки модницы, рассказал Рогов

Александр Рогов на своем фэшн-проекте YouTube Rogov live рассказал, что как бы мы не сопротивлялись и не плевались в сторону моды нулевых, она все равно появилась на подиумах.

Поэтому сезон встречает джинсы со стразами, вышивку в виде бабочек, бусинки на одежде, кофточки с мехом, обтягивающие клешеные брючки и спущенные ниже живота брюки. Правда, теперь из-под них модно показывать не стринги в бусинах, а семейники. И это касается как мужчин, так и женщин.

Ну а тем, кто не готов в силу ряда обстоятельств демонстрировать белье, просто спускает брюки и джинсы с линии талии на бедра, ведь именно такого стилевого решения теперь требует мода.

«Носим все на бедрах, линия талии опустилась ниже. Сейчас актуален удлиненный силуэт торса», — сказал Рогов.

Правда, стилист заметил, что всем такую моду не порекомендуешь, а чтобы ноги не казались сильно короткими, стоит добавлять в образы с приспущенными брюками высокий каблук.

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