«Вещи с будуарным настроением»: новый тренд сезона озвучил Рогов и показал остромодный жакет

Подчеркнутая женственность отвоевывает свои позиции на подиумах мира.

Александр Рогов на YouTube-шоу Rogov live рассказал, что модельеры и просто люди немного устали от оверсайза и в связи с этим сейчас активно в моду входят приталенные жакеты.

Кроме того, появилась совершенно новая позиция в списке трендов — наряды, будто взятые из будуаров императрицы. В них есть немного шика, немного бельевого стиля и приличное количество женственности. Рогов назвал их «вещами с будуарным настроением».

Они могут частично походить на корсеты, бра, чулки, иметь кружево — и это практически всегда некий фьюжн. В качестве примера Рогов показал приталенный жакет, где роль вытачек выполняли швы, имитирующие косточки на корсете. Рогов посоветовал присмотреться к этой модели — это горячий тренд сезона.

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