Только не гламур: какие джинсы из 2000-х вернулись в моду и как их теперь носят, рассказал Рогов

Мода на 2000-е активно заявляет о себе в этом сезоне, рассказал Александр Рогов на YouTube-канале Rogov live.

Однако это не значит, что нужно полностью копировать образы из нулевых, так стайлы будут выглядеть старомодно. В подобные луки всегда стоит добавлять нотку современности.

К примеру, в тренды вернулись джинсы с блестящими украшениями вроде страз, бусин, бисера, люрикса.

«Эти джинсы не в гламур нужно уводить, а в гранж. Какую-то рубашку с ними надеть фланелевую драную, еще сверху футболку с надписью Nirvana, грубые ботинки. Стразы — это не всегда банальный гламур, это еще и рок-н-ролл», — посоветовал Рогов.

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