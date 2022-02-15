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Тренд наступившего сезона: Рогов рекомендовал «генеральские» брюки, которые стройнят и вытягивают ноги

Стиль милитари по-прежнему актуален на подиумах.

Тренд наступившего сезона: Рогов рекомендовал «генеральские» брюки, которые стройнят и вытягивают ноги
Александр Рогов. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

Стиль милитари силен в этом сезоне, как никогда. В связи с чем настоящим хитом стали «генеральские» брюки с широкими контрастными лампасами. Об этом рассказал стилист и ведущий Александр Рогов на  YouTube-шоу Rogov live.

Эти брюки моментально наделяют образ стилем и статусностью благодаря «командирскому» характеру. Кроме того, контрастные лампасы визуально вытягивают ноги и стройнят. Особенно сильно этот эффект проявляется, если подобрать в тон боковых прошивок обувь и верх (рубаху, кофту, жакет).

Рогову понравились в магазине, куда он заглянул во время своего шопинг-разбора, брюки из плотной костюмной ткани с модными защипами от линии пояса. Они позволяют спускать их по моде вниз, на бедра.

Александр Рогов. Кадр из YouTube-шоу Rogov live

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